2020/11/25 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقية من بين 100 إمرأة مؤثرة في العالم لندن – الزمان ذكرت شبكة بي بي سي البيرطانية، إن نسرين علوان العراقية المقيمة في لندن قد اختيرت من بين 100 امرأة مؤثرة في العالم. هذا العام وكانت نسرين من بين 11 اسما من البلدان العربية وهي طبيبة صحة عامة وأكاديمية مقيمة في بريطانيا، تجري بحوثا في […]

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