الذهب يرتفع عند التسوية لأول مرة في 3 جلسات

2020/11/25 | 22:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بوتيرة طفيفة لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.

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