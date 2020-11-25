2020/11/25 | 22:20 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بوتيرة طفيفة لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع عند التسوية لأول مرة في 3 جلسات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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