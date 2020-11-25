منظمة حقوقية دولية تهاجم قانون

2020/11/25 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي يدرسه العراق، وقالت إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، "وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

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