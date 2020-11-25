عبد اللطيف: ائتلافات وكتل سرية غير معلنة اتفقت على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية

2020/11/25 | 22:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وائل عبد اللطيف للفرات:

هناك ائتلافات وكتل سرية غير معلنة اتفقت على اعادة النظر في الدوائر الانتخابية

المرجعية طالبت بانتخابات مبكرة لانجاح الانتخابات حصر السلاح المنفلت وتخفيف الضغوط السياسية في ظل قانون انتخابات عادل يلبي طموح الجميع ومفوضية تتمتع بالعدالة

الدوائر المتعددة ستظهر كفاءة المرشح ورغبة الشعب به

المفوضية طالبت بـ 300 مليون دولار وهي مبالغ بها كثيرا وآمل ابعاد المؤسسة العسكرية باكملها عن الانتخابات لكي لا يفقد مضمونه

150 مليون دولار تكفي بعد استبعاد اصوات الخارج والمؤسسات الامنية عن الانتخابات

الانتخابات المبكرة ضرورة للاصلاح

في الكرخ 42 مرشح احرقت صناديق الاقتراع في انتخابات 2018 وماجرى فيها كانت كارثية وانزه انتخابات كانت في 2005

الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حالة صحية

الكتل السياسية غير منسجمة وتوحدها من الصعب جدا

بعض الكتل السياسية نادمة على اختيار الكاظمي لحبسه الفاسدين

الكتل النيابية الاكثر عددا قد لا تتلاشى في الانتخابات المقبلة

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