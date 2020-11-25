عبد اللطيف: ائتلافات وكتل سرية غير معلنة اتفقت على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية

هناك ائتلافات وكتل سرية غير معلنة اتفقت على اعادة النظر في الدوائر الانتخابية
المرجعية طالبت بانتخابات مبكرة لانجاح الانتخابات حصر السلاح المنفلت وتخفيف الضغوط السياسية في ظل قانون انتخابات عادل يلبي طموح الجميع ومفوضية تتمتع بالعدالة
الدوائر المتعددة ستظهر كفاءة المرشح ورغبة الشعب به
المفوضية طالبت بـ 300 مليون دولار وهي مبالغ بها كثيرا وآمل ابعاد المؤسسة العسكرية باكملها عن الانتخابات لكي لا يفقد مضمونه
150 مليون دولار تكفي بعد استبعاد اصوات الخارج والمؤسسات الامنية عن الانتخابات
الانتخابات المبكرة ضرورة للاصلاح
في الكرخ 42 مرشح احرقت صناديق الاقتراع في انتخابات 2018 وماجرى فيها كانت كارثية وانزه انتخابات كانت في 2005
الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حالة صحية
الكتل السياسية غير منسجمة وتوحدها من الصعب جدا
بعض الكتل السياسية نادمة على اختيار الكاظمي لحبسه الفاسدين
الكتل النيابية الاكثر عددا قد لا تتلاشى في الانتخابات المقبلة
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