كفري.. اقامة معرض فني خاص بمناهضة العنف ضد المرأة

2020/11/25 | 22:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام معهد الفنون الجميلة في مدينة كفري اليوم الاربعاء،معرضا فنيا بمناسبة اليوم العالمي بمناهضة العنف ضد المرأة.

المعرض اقيم بالتعاون مع مركز الاعلام والثقافة النسوي في ناحية سرقلا وبدعم من شركة (كازبروم) الروسية، بمناسبة يوم الـ 25 من تشرين الثاني والخاص بمناهضة العنف ضد النساء.

PUKmedia خاص‌

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