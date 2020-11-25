الكهرباء: فقدان 3500 ميكاواط من الطاقة الانتاجية لانخفاض ضغط الغاز

2020/11/25 | 22:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت وزارة الكهرباء، فقدان ما يقارب 3500 ميكا واط من طاقتها الإنتاجية لانخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى العبادي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان المنظومة الكهربائية قد فقدت ما يقارب ال٣٥٦٥ميكا واط من طاقتها التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج.

واضاف، ان فقدان هذه الطاقة الانتاجية جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المذكورة الى (١٠) ملايين متر مكعب باليوم الواحد، مما اثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في مناطق بغداد والفرات الاوسط والجنوب.

وتابع، ان ذلك أدى الى تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد )، مبينا ان فقدان هذه الطاقة المنتجة ادت الى تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

واوصى المواطنين بمراعاة ترشيد الاستهلاك لحين تدارك الوضع واعادة استقرار وضع المنظومة الكهربائية للعمل بالشكل اللازم.

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