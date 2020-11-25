2020/11/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسطورة مارادونا يفارق الحياة بسكته قلبية بغداد- ساري تحسين توفي دييغو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء عقب تعرضه لسكتة قلبية.ووفقًا لصحيفة “كلارين” الأرجنتينية، فإن مارادونا تعرض لسكتة قلبية صباح الأربعاء أثناء التواجد في بلدة تيجري.وأظهرت بعض الصور سيارات الإسعاف خارج منزل مارادونا لنقله إلى عيادة أكثر تخصصًا، […]

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