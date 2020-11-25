2020/11/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجرفان البارزاني: النساء تحملن أعباء ثقيلة وحان الوقت لأخذ دورهن الفاعل إستذكار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بالدعوة إلى المساواة بغداد – ندى شوكت اربيل – فريد حسن استذكرت فعاليات سياسية وناشطون امس، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، بالدعوة الى المساواة والتصدي لمظاهر العنف التي تتعرض لها النساء العراقيات […]

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