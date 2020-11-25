2020/11/25 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء ترجّح فرص أمطار والموارد تحذّر من فيضانات بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس ، غائما مصحوبا بفرص امطار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (طقس اليوم سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر ودرجات الحرارة […]

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