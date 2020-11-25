الكهرباء تعلن فقدان 3500 ميكا واط من طاقتها الإنتاجية

2020/11/25 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

بالوقت التي تسعى فيه وزارة الكهرباء جاهدةً للحفاظ على قدرتها الانتاجية من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لضمان ديمومة استقرار التجهيز واستمراره للمواطنين،

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ومدير مكتبها الاعلامي السيد احمد موسى العبادي، ان المنظومة الكهربائية قد فقدت اليوم الاربعاء ٢٥تشرين الثاني ٢٠٢٠ ما يقارب ال٣٥٦٥ميكا واط من طاقتها التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج.

مبيناً، ان فقدان هذه الطاقة الانتاجية جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المذكورة الى (١٠) مليون متر مكعب باليوم الواحد، مما اثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في مناطق بغداد والفرات الاوسط والجنوب، وأدى ذلك الى تحديد احمال المحطات التوليدية(بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد )،وان فقدان هذه الطاقة المنتجة ادت الى تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

وعليه توصي الوزارة مواطنينا الكرام بمراعاة ترشيد الاستهلاك لحين تدارك الوضع واعادة استقرار وضع المنظومة الكهربائية للعمل بالشكل اللازم،علماً اننا نعيش في فترات اعتدال الموسم وبالتالي لايستلزم من المواطنين زيادة الطلب على الاستهلاك...مع التقدير.

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