نخب شبابية عابرة للطائفية تجري لقاءات مع قادة دين ومجتمع في النجف لتعزيز روح المواطنة الخلاقة والهوية الوطنية

2020/11/25 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

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النجف /نينا/ بدأت نخب وقيادات شبابية في مشروع مجتمعي عابر للطائفية تحت عنوان مشروع "تحاور" بسلسلة لقاءات مع القادة الدينيين والمجتمعيين في النجف.ونقل عضو البرنامج الخبير في شؤون التنوع الديني في العراق سعد سلوم في تصريح صحفي “ انطلقت هذه اللقاءات من مدينة النجف بزيارة العتبة العلوية و دار العلم للأمام الخوئي واكاديمية البلاغي للحوار حيث أداروا نشاطا تحاوريا مع أساتذة الحوز العلمية في تلك المؤسسات.واضاف سلوم “ تناولت الجلسات أبرز التحديات الراهنة المتعلقة بالمواطنة والتنوع والدولة المدنية ومواجهة خطابات الكراهية والموقف من المرأة والاحتجاجات الشعبية ومطالب جماهير الشباب في عموم العراق.وشدد الشباب المشاركون في البرنامج والقادمون من محافظات بغداد والأنبار والنجف على أهمية إبراز سعيهم لتعزيز روح المواطنة الخلاقة والهوية الوطنية العابرة عبر مجموعة من اللقاءات مع صناع القرار والقادة المجتمعيين والدينيين، واجراء حوارات تفاعلية يوجه بوصلة الخيارات المستقبلية مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقرر اجراؤها في حزيران 2021./انتهى

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