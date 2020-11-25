ابو رغيف في تصريح متلفز: الضربات التي استهدفت مخازن عتاد الحشد الشعبي اسرائيلية

2020/11/25 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف ان الولايات المتحدة الامريكية لديها رغبة بتخفيض عديد قواتها العاملة في العراق .وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/:"ان الضربات التي استهدفت مخازن عتاد الحشد الشعبي اسرائيلية/انتهى2

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