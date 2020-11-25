وفاة برلماني عراقي في لبنان

2020/11/25 | 22:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر برلماني، يوم الثلاثاء، بوفاة النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا....

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