2020/11/25 | 22:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر برلماني، يوم الثلاثاء، بوفاة النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم الزهيري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة برلماني عراقي في لبنان
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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