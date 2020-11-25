كارثة عفرين من منظور آخر - صلاح بدرالدين

2020/11/25 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين منذ ان عادت العلاقات الى طبيعتها السابقة بين قيادة ب ك ك والنظام السوري وتحديدا بعد توسط المرحوم جلال الطالباني الذي توج بوصول اللواء – آصف شوكت – صهر الأسد ورئيس المخابرات العسكرية الى السليمانية لمرتين متتاليتين بأواخر 2011 وبداية 2012 وابرامه اتفاقية جديدة مع المسؤول الأول حينها لمنظومة العمال الكردستاني – مراد قرايلان – وصفت انها كانت في غاية السخاء ومفتوحة من دون حدود وخطوط حمر لحاجة النظام ا ......





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