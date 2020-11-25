الفيدرالي يناقش إمكانية تعديل برنامج شراء السندات لدعم الاقتصاد الأمريكي

2020/11/25 | 22:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعرب الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي، كما ناقش إمكانية تعديل برنامج شراء الأصول.

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