المانيا تمدد الاغلاق الجزئي بسبب كورونا

2020/11/25 | 23:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستعد ألمانيا لتمديد الإغلاق الجزئي حتى شهر ديسمبر المقبل، بعد إعادة فرض القيود بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب "أسوشيتد برس".

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