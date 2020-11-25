وزير الداخلية يعلن الإطاحة بقاتلي طفلين في بغداد

2020/11/25 | 23:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، الوصول إلى منفذي 4 "جرائم خطرة" في العاصمة بغداد.

وقال الغانمي في بيان، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "هناك رجالاً في وزارة الداخلية يعملون دون كلل أو ملل من أجل بسط الأمن وإنفاذ القانون وتأمين المدن".

وأضاف، أن "رجال مكافحة إجرام بغداد من بين أولئك، حيث تمكنوا بمهنية عالية من الوصول إلى مجرمين خطرين على المجتمع في أربع جرائم من بينها حوادث مقتل طفل صاحب دراجة (تك تك) وطفلة، فضلاً عن عصابة سرقة".

وأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في وقت سابق، اعتقال متهم بقتل طفل في حي الأمين في بغداد، بعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة.

وأكدت المديرية، في بيان، أن "المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وقد دونت أقواله قضائيًا وقرر القاضي توقيفه وفق أحكام المادة (406 ق.ع)".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوعين، أنباء عن مقتل طفل (11 عامًا) برصاصة في الرأس وسرقة مركبة "تكتك" كان يستقلها، شرقي العاصمة بغداد.

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