بغداد.. إقامة مجلس عزاء للبيشمركة العتيد محمود بيسري

2020/11/25 | 23:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الاربعاء، مجلس عزاء بوفاة اللواء محمود بيسري.

وتوفي اللواء محمود بيسري قائد قوات سكرتارية فقيد الامة الرئيس مام جلال الاحد المنصرم الموافق 22/11/2020، بسبب اصابته بفايروس كورونا.

وشارك في مجلس العزاء المقام في بغداد، عدد من القادة والضباط والمراتب العسكرية واعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب.

هذا ووري الثرى جثمان البيشمركة العتيد، محمود بيسري في مدينة السليمانية، في مراسيم جماهيرية مهيبة، حضرها بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسؤولين حكوميين وحزبيين وجمع غفير من المواطنين.

PUKmedia خاص‌

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