الحشد يحبط تعرضا إرهابيا ويقتل 'داعشيا' في صلاح الدين

2020/11/25 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، عن احباط تعرض إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم الأربعاء، من قتل أحد عناصر فلول "داعش" الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

واضافت ان "ذلك جاء خلال صد تعرض إرهابي في منطقة مطيبيجة".

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