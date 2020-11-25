عضو بخارجية البرلمان يدعو لاستبدال أميركا بروسيا في العراق: سنحقق هذه المكاسب

2020/11/25 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، مختار الموسوي، الأربعاء 25-11-2020، إن روسيا دولة مهمة للعراق في المجال العسكري والاقتصادي ولعبت دورا مهما في مكافحة الإرهاب، لافتا الى ان العراق أصبح في حل من الاتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية التي لم تلتزم بها الأخيرة حتى اليوم.

ويزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين موسكو حالياً للتداول في ملفات التعاون الثنائي والمواقف من التطورات الإقليمية وفقاً لوزارة الخارجية.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "العراق يمكنه استغلال علاقته في روسيا لتجهيز الجيش العراقي بملف التسليح والمعدات العسكري الحديثة والمتطورة بدلا من الاعتماد على الجانب الأمريكي الذي تنصل عن ذلك بالرغم من الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن".

واضاف ان "روسيا ايضا بإمكانها دعم العراقي ملف إعادة اعمار البلاد وكذلك في مجال التنقيب عن النفط"، لافتا الى ان "موسكو عضو دائم في مجلس الأمن الدولي بالتالي موقفها مهم لبغداد".

واليوم عقد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ونظيره الروسيّ السيِّد سيرغي لافروف اجتماعاً في مبنى وزارة الخارجيَّة الروسيَّة.

وبحث الجانبان وفق بيان للخارجية العراقية سُبُل تدعيم، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ومنها: المجالات ذات الطابع الستراتيجيّ، والحيويّ سياسيّاً، واقتصاديّاً، وتجاريّاً؛ تعبيراً عن الحرص على تبادل المصالح المُشترَكة.

وأعرب حسين عن حرص العراق على الارتقاء بالعلاقات التاريخيّة التي تربط البلدين، داعياً إلى فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون، مُوضِحاً: العلاقات العراقـيَّة-الروسيَّة تشهد تطوُّراً ملحوظاً، وحققت إنجازات على مُستوى المصالح الثنائيّة، ومنها: العمل على تفعيل 14 مذكرة تفاهم بين البلدين تخص التربية، والتعليم، والصحة، والنفط، والنقل، والتي ستوقع خلال عام 2021، وعقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، والفني.

وأشاد حسين بالدور الروسي الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون في مجالات مختلفة منها الاستمرار في تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخباريّة لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة، والدعم الذي قدّمته روسيا إلى العراق في إطار تدريب دبلوماسيّين عراقيّين، والتسهيلات التي يُقدّمها الجانب الروسيّ للطلبة العراقيين الذين يدرسون في روسيا الاتحاديّة، كما ناقشا تسهيل عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا لاكمال دراستهم.

وتابَعَ: ناقشنا -أيضاً- الملفَّ الأمني العراقي وعلاقته بدول الجوار، مُضِيفاً: نُقدّم شكرنا إلى روسيا الاتحادية لجُهُودها في مجال هزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ، وبناء القدرات الأمنيّة، والتدريب، والمشورة.



فضلاً عن التباحث بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وسُبُل التعاون المُشترَك؛ لتخفيف التوتر، وتجنيب المنطقة المزيد من الصراعات.

من جهته وزير خارجيَّة روسيا :أن بلاده تتطلع لزيارة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الروسية موسكو، مضيفا: ندعم الحكومة العراقـيَّة في جُهُودها بإعادة الأمن، والاستقرار إلى العراق، والقضاء على الإرهاب، ونقف إلى جانب وحدة، وسيادة العراق.

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