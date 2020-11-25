بخطاب جديد .. بايدن يدعو الامريكيين الى التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات

2020/11/25 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن الحاجة الى استجابة منسقة لمواجهة وباء كورونا.ودعا في خطاب جديد الأميركيين الى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف الإصابات بفيروس كورونا.واضاف بايدن : نسعى لانقاذ كل الارواح في البلاد./انتهى3

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