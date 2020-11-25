نائب: الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بـ فايروس

2020/11/25 | 23:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، ان يشهد الاسبوعين المقبلين ارتفاع في اعداد الاصابة بكورونا فايروس، داعيا وزارة التربية، الى التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج.

وقال الموسوي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بكورونا فايروس وعلى وزارة الصحة والجهات المعنية التهيء للسيطرة على هذه الازمة التي ستطرق الابواب بالتزامن مع بدء موسم الشتاء”.

واضاف الموسوي، ان “البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير”.

ودعا وزارة التربية، الى “التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج”، محملا اياها “النتائج الوخيمة على قرارها غير الصائب الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد”.

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