محدث.. أسعار النفط تسجل أعلى تسوية في 8 أشهر

2020/11/25 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفعت أسعار النفط مكاسبها لنحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات في

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