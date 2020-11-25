مع دخول بلاده الموجة الثانية.. مخترع عربي يبتكر ’روبوتا’ للكشف عن إصابات كورونا

2020/11/25 | 23:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكن مخترع مصري من ابتكار روبوت يمكنه إجراء اختبارات الكشف عن مرض كوفيد-19 عن بعد، مع دخول مصر في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.



وفي مستشفى خاص شمالي القاهرة، يقيس الروبوت درجة حرارة المرضى وينبههم في حال كانوا لا يضعون كمامات.

وقال محمود الكومي، مصمم الروبوت، الذي يحمل اسم "كيرا-03"، إنه "يمكن أن يسهم في الحد من التعرض للعدوى ومنع انتقال الفيروس.

وباستطاعة الروبوت "كيرا-03"، الذي له وجه ورأس يشبه الإنسان، أن "يأخذ عينات الدم ويجري أشعة موجات صوتية على القلب وأشعة إكس ويعرض النتائج للمرضى عبر شاشة مثبتة على صدره".

وأوضح الكومي أنه "حاول أن يجعل الروبوت شبيها بالبشر حتى لا يخاف منه المرضى، ولكي لا يشعروا بأن صندوقا يتجه نحوهم".

وأردف الكومي أن "رد فعل المرضى إيجابي"، موضحا أنهم "رأوا الروبوت ولم يخافوا منه، بل على العكس يثقوا فيه أكثر لأنه أكثر دقة من الإنسان".

ويفحص كيرا-03 المريض للكشف عن فيروس كورونا عن طريق إسناد ذقنه ثم مد ذراع بمسحة في فمه.

من جانبه، قال أبو بكر الميهي، مدير المستشفى الخاص الذي يجري فيه اختبار الروبوت، إنهم "يستخدمون الإنسان الآلي لقياس درجة حرارة أي مريض مشتبه به بكوفيد-19".

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