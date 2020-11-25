وزير الخارجيّة فؤاد حسين : الحكومة الحالية تركّز على أن تكون صناعة القرار في بغداد

2020/11/25 | 23:33 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين السيّد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الدوما في روسيا.

وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيداً بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وروسيا الاتحادية ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ.وبيَّن حسين أهمّية الدور الروسي في هذا الصدد داعياً روسيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الروسيّة في تطوير مختلف القطاعات الاستثمارية وبما ينعكس على مسارات الاقتصاد والتنمية.

واستعرض الوزير رؤية العراق في حلِّ الأزمات على مستوى المنطقة، والتزامه سياسة خارجيّة متوازنة، والوقوف أمام التدخل في شؤون العراق الداخليه، أو التدخل في مسيرة صنع القرار العراقي .

وأعرب عن شكره للجانب الروسي، لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار.

ودعا إلى أهمية عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها، وذكر؛أن عدداً من مذكرات التفاهم تنتظر التوقيع بين الجانبين خلال انعقاد اللجنة في دورتها التاسعة.

من جانبه أشاد رئيس لجنة العلاقات بمجلس الدوما بالتزام الحكومة العراقية رؤية متوازنة تجاه أهم القضايا الحساسة في المنطقة والشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وموقف العراق الثابت والمبدئي تجاهها.



وأكّد على أن حكومة روسيا تؤيد الحكومة العراقية لحماية قرارها المستقل وبدون الخضوع لسياسة الدول الاخرى.

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