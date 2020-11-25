عاجل.. الازمة النيابية تحذر من ارتفاع اعداد الاصابة بكورونا خلال الاسبوعين المقبلين

2020/11/25 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموسوي:الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بكورونا فايروس وعلى الصحة اخذ الحيطة والحذر

قال النائب عن تحالف سائرون الدكتور جواد الموسوي في بيان ان الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بكورونا فايروس وعلى وزارة الصحة والجهات المعنية التهيء للسيطرة على هذه الازمة التي ستطرق الابواب بالتزامن مع بدء موسم الشتاء.

واضاف الموسوي ان البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير.

فيما دعا الموسوي وزارة التربية الى التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج محمل اياها النتائج الوخيمة على قرارها غير الصائب الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد.

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