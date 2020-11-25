فيروس كورونا يمكن أن يظل معديا على السطح لأيام

2020/11/25 | 23:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {مخنوعات: الفرات نيوز} شهدت البحوث التي أجراها العلماء الهنود أن الجسيمات المتضمنة فيروس كورونا والتي تقع على سطح مادة ما تبقى على قيد الحياة عدة أيام.

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