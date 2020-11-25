بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز.. المنظومة الوطنية تفقد 3500 ميكا واط من الطاقة

2020/11/25 | 23:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، فقدان ما يقارب 3500 ميكا واط من الطاقة الانتاجية للمنظومة الوطنية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز للمحطات.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في بيان له، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "المنظومة الكهربائية فقدت ما يقارب 3565 ميكا واط من طاقتها التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج".

واضاف، ان "فقدان هذه الطاقة الانتاجية جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المذكورة الى (10) ملايين متر مكعب باليوم الواحد، مما اثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في مناطق بغداد والفرات الاوسط والجنوب".

وأوضح، ان "ذلك أدى الى تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب، الحلة، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد)".

واشار الى ان "فقدان هذه الطاقة المنتجة ادت الى تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية"، داعيا "المواطنين لمراعاة ترشيد الاستهلاك لحين تدارك الوضع واعادة استقرار وضع المنظومة الكهربائية للعمل بالشكل اللازم".

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