واشنطن تعتزم فرض عقوبات على 4 كيانات لصلتها بإيران‎

2020/11/25 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة ستفرض اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أربعة كيانات على صلة بإيران.واتهم أبرامز، الذي كان يتحدث في مناسبة خاصة بمعهد بيروت عبر الإنترنت، هذه الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.وحذر المبعوث الأمريكي من أن واشنطن ستواصل …

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