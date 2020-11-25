2020/11/25 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، وجود 400 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية من غير المستحقين، فيما أشّر وجود اكثر من 450 ألف عامل أجنبي غير مسجلين لدى الوزارة، دخلوا بطرق مختلفة الى العراق. وقال الركابي في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز” إن “وزارته تقدم الخدمات لاكثر من مليون واربعمائة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: وجود 400 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية من غير المستحقين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: وجود 400 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية من غير المستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).