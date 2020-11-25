الدفاع: عودة المفسوخة عقودهم مرهونة بتوفر التخصيص المالي

2020/11/25 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مدير اعلام وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول، الاربعاء، مصير المفسوخة عقودهم في الدفاع، فيما أشار الى أن عودتهم مرهونة بتوفر التخصيص المالي لهم.وقال رسول في مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز”،إن “وزارة الدفاع تتابع ملف المفسوخة عقودهم وانا التقيت معهم كثيراً ورفعت مطالبهم وبشكل رسمي …

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