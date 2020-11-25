وزير الخارجيّة: الحكومة الحالية تركّز على أن تكون صناعة القرار في بغداد

2020/11/25 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، ان الحكومة الحالية تركّز على أن تكون صناعة القرار في بغداد.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الدوما في روسيا، ليونيد سلوتسكي، وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة"، مُشِيداً "بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وروسيا الاتحادية ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش".وشدد حسين، بحسب البيان، على "أهمّية الدور الروسي في هذا الصدد"، داعياً "روسيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الروسيّة في تطوير مختلف القطاعات الاستثمارية وبما ينعكس على مسارات الاقتصاد والتنمية". واستعرض وزير الخارجية ، "رؤية العراق في حلِّ الأزمات على مستوى المنطقة، والتزامه سياسة خارجيّة متوازنة، والوقوف أمام التدخل في شؤون العراق الداخلية، أو التدخل في مسيرة صنع القرار العراقي".وأعرب عن "شكره للجانب الروسي، لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار".ودعا حسين إلى "أهمية عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها"، لافتا الى أن "عدداً من مذكرات التفاهم تنتظر التوقيع بين الجانبين خلال انعقاد اللجنة في دورتها التاسعة".من جانبه أشاد رئيس لجنة العلاقات بمجلس الدوما "بالتزام الحكومة العراقية رؤية متوازنة تجاه أهم القضايا الحساسة في المنطقة والشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وموقف العراق الثابت والمبدئي تجاهها". وأكّد على أن "حكومة روسيا تؤيد الحكومة العراقية لحماية قرارها المستقل وبدون الخضوع لسياسة الدول الاخرى".

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