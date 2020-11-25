وزير النفط يبحث مع رئيس شركة توتال الفرنسية في العراق تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة واستثمار الغاز

2020/11/25 | 23:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير النفط احسان عبد الجبار مع رئيس شركة توتال الفرنسية فرع العراق ستيفاني مايكل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة واستثمار الغاز.وذكر بيان لوزارة النفط اليوم , ان الوزير استقبل رئيس شركة توتال الفرنسية فرع العراق يرافقه رئيس قسم الغاز الطبيعي في الشركة "لاورنت" .واكد الوزير حرص العراق على تطوير مشاريع استثمار الغاز وتطوير الحقول الغازية من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرصينة ".من جانبه عبر رئيس فرع الشركة في العراق عن امله في توسيع افاق التعاون الثنائي من خلال المشاركة في المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والطاقة"./انتهى2

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