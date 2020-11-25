الكهرباء تفقد مايقارب الـ٣٥٠٠ ميكا واط من طاقتها

2020/11/25 | 23:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، عن فقدانها مايقارب الـ٣٥٠٠ ميكا واط من طاقتها، عازية السبب الى انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد موسى العبادي، في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “المنظومة الكهربائية قد فقدت اليوم الاربعاء ٢٥ تشرين الثاني ٢٠٢٠ ما يقارب ال٣٥٦٥ ميكا واط من طاقتها التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز لمحطات الانتاج”.

واضاف العبادي ان “ان فقدان هذه الطاقة الانتاجية جاء نتيجة انخفاض ضغط الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة في المناطق المذكورة الى (١٠) مليون متر مكعب باليوم الواحد، مما اثر سلبا على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية في مناطق بغداد والفرات الاوسط والجنوب، وأدى ذلك الى تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب ، الحلة ، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد )”.

وتابع “اننا نعيش في فترات اعتدال الموسم وبالتالي لايستلزم من المواطنين زيادة الطلب على الاستهلاك”.

واكد ان “فقدان هذه الطاقة المنتجة ادت الى تراجع ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”، داعيا المواطنين الى “مراعاة ترشيد الاستهلاك لحين تدارك الوضع واعادة استقرار وضع المنظومة الكهربائية للعمل بالشكل اللازم”.

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