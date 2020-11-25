كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 3 ) - أحمد صبحى منصور

2020/11/25 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف1 : أمثلة لتحقق الوعد الإلهى ( 3 )ثالثا : وعد في وقت نزول القرآن وتم تحقيقه وقت نزول القرآن : ( النصر في المعارك ) الحرب والنصر في الإسلام 1 ـ السلام أحد أعمدة الشريعة الإسلامية ، لذا فالحرب فيها إستثناء ومُقيد بشرطين : أن يكون دفاعيا فقط ، وأن يكون الجيش قد وصل الى مرحلة الاستعداد العسكرى ، وقد فارق المؤمنون مرحلة الاستضعاف وليس قبل ذلك .2 ـ بعد أن أرغمت قريش ال ......





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