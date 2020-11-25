الإدارة الأميركية تمنح تيك توك مهلة إضافية

2020/11/25 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، المهلة التي منحتها لشركة "بايت دانس" لإنهاء صفقة بيع عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.

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