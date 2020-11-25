2020/11/25 | 23:57 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، المهلة التي منحتها لشركة "بايت دانس" لإنهاء صفقة بيع عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأميركية تمنح تيك توك مهلة إضافية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإدارة الأميركية تمنح تيك توك مهلة إضافية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإدارة الأميركية تمنح تيك توك مهلة إضافية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).