الأزمة النيابية تحذر من ’عواقب وخيمة’ بعد قرارات وزارة التربية

2020/11/26 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشأن عودة الدوام في المدارس، فيما حذرت من ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين المقبلين.



وقال مقرر خلية الازمة جواد الموسوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "إصابات كورونا من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً في الأسبوعين المقبلين بالتزامن مع بدء موسم الشتاء"، مشدداً على "أهمية أن تأخذ وزارة الصحة الحيطة والحذر".

وأضاف، أن "البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الأماكن العامة التي تشهد زخما كبيرا".

ودعا الموسوي وفقا للبيان، وزارة التربية، إلى "التريث بقراراتها بشأن عودة الدوام في هذا الوقت الحرج"، مبينا، "نحمل الوزارة النتائج الوخيمة على قرارها الذي قد يرفع هو الآخر أعداد الإصابة في البلاد".

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، اتخاذها العديد من الإجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 – 2021.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2020)، إن "هناك خلية أزمة شُكلت برئاسة وزير التربية علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الازمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي او ثانوي)".

وتابع، "حيث قسّمت أيام الدراسة في المرحلة الابتدائية يوم السبت لتلاميذ الصف الأول، ويوم الأحد للصف الثاني، ويوم الإثنين للصف الثالث، اما يوم الثلاثاء للصف الرابع ، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيراً يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)".

وتابع، "وكذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي) ، فقد خُصص يوم السبت للصف الأول المتوسط، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط ، ويوم الإثنين للصف الثالث المتوسط ، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي".

وبين، "وفيما يخص دوام المدارس الأهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضاً، فيجب عليها الإلتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية".

وأشار البيان إلى أن "دوام أعضاء الهيئات الإدارية والإشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي، وستقوم الوزارة بتوفير التعليم عن بُعد بواسطة القناة التربوية، ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية، إذ تُضاف حصص المواد التي تُدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها، مع التأكيد على أهمية إكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الإلكترونية والمباشرة)".

كما أكدت الوزارة وفق البيان، "تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه اعراض فيروس كورونا، إلى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة".

وأضاف، أن "الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل الاحتفالات والمسابقات الرياضية حفاظاً على سلامة الطلبة والتلاميذ الأعزاء لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء".

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