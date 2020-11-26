غداً.. أمطار غزيرة ورياح عاتية بهذه المحافظات

2020/11/26 | 00:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتنبئ الجوي صادق عطية:

خارطة توضح جبهة المنخفض الجــوي تتقـــدم ببطء نحو مناطق البلاد .

يعاني المنخفض اعاقة لتقدمــــه من مرتفع جوي متواجد شمال ايران يتسبب عنه انحدار ضغط عالي جهة شرق العراق ينتج عنه نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقيـــة التي من المتوقع نشاطها تدريجيا في وقت متأخر من هذه الليلــة وصـــباح ونهار يوم الخميس عموما فـــي مدن الجنوب ووسط والفرات الاوسط من البلاد لتصل سرعتها مابين ٥٠-٦٠ كــم بالساعة مسببه (تصاعدا للغبار) وارتفاع الامواج شمال الخليج

اما المناطق المرشحة لنشاط عالي لـ الرياح التي تصل الى مابين ٨٠ - ٩٠ كم بالساعة هي:

بادية الجنوب ، واسط ، ديالى، بغداد، بابل، كربلاء، الديوانية وربما صــــلاح الدين ايضا.

ومتوقـــــع ان يهــدأ نشاط الرياح السطحية خلال ساعات المساء.

توقــعات الامــــطار صباح يـــوم الخميس تتركز في مدن شمال البلاد اضافه لـ صــــلاح الدين وشمال الانبار ومناطق من ديالى..



وتكون خفيفة الشدة عموما ..



مع فرص غزارة واردة في دهوك وكركوك والسليمانية واربيل .





تتصاعد فرص الامطار خلال النهار لتشمل مناطق متفرقة من مدن الجنوب والفرات الاوسط ايضا وتكون خفيفة الشدة متفرقة وربما قطرات لكون نشاط الرياح السطحية هنا يعتبر عامل سلبي ويقلل من تصعيد الرياح العمودي .

يستمر هطول الامطار في مناطق متفرقة من المدن ( عدا غرب البلاد) خلال المساء ثم يتلاشئ تأثير المنخفض هذا صباح يوم الجمع

لتبدأ بعدها حالة عدم استقرار جديدة اشمل من ناحية التأثير والغزارة و يتركز تاثيرها الاعم في مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط..



وسنوافيكم بالتطورات يوميا.

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