الكربولي: شخص أميّ يربح 3 ملايين دولار يومياً من مزاد العملة!

2020/11/26 | 00:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، ان شخصاً أميّاً يربح يومياً مبالغ طائلة من مزاد العملة للبنك المركزي العراقي.

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