الازمة النيابية توجه دعوة لوزارة التربية بشأن عودة دوام المدارس

2020/11/26 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت خلية الازمة النيابية، الاربعاء، وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشان عودة الدوام في المدارس، محذرة من ان قرارها قد يرفع اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال مقرر خلية الازمة جواد الموسوي في بيان له، اليوم (25 تشرين الثاني 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "إصابات كورونا من المتوقع ان تسجل ارتفاعا في الاسبوعين المقبلين بالتزامن مع بدء موسم الشتاء"، مشددا على أهمية ان "تاخذ وزارة الصحة الحيطة والحذر".

واضاف ان "البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير".

ودعا "وزارة التربية الى التريث بقراراتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج"، محملا اياها "النتائج الوخيمة على قرارها الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد".

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