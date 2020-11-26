2020/11/26 | 00:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

233 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قال جو بايدن الفائز بانتخابات الرئاسة الاميركية، إن الرئيس دونالد ترمب لم يتواصل معه شخصيا منذ اعلان نتائج.

وفي مقابلة مع قناة "NBC"، لفت بادين إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترمب، إلا أن فريقه الانتقالي شهد تواصلا مع فريق ترمب بعد أن سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضاف: "كنت دائما على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات"، على الرغم من جهود فريق ترمب لإلغاء النتائج في الولايات الرئيسية.

المصدر: The Hill-RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن: ترمب لم يتواصل معي منذ فوزي بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن: ترمب لم يتواصل معي منذ فوزي بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).