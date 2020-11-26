2020/11/26 | 00:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد "داو جونز" أدنى مستوى 30 ألف نقطة بعد تجاوزه لأول مرة

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