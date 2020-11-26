ارتفاع طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع تراجع التكاليف

2020/11/26 | 00:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التكاليف لمستوى قياسي منخفض.

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