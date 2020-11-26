خلية الأزمة النيابية تدعو التربية للتريث بقرار عودة الدوام في المدارس

2020/11/26 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

دعت خلية الازمة النيابية وزارة التربية إلى التريث بقراراتها بشان عودة الدوام في المدارس، محذرة من ارتفاع الاصابات بكورونا خلال الاسبوعين المقبلين.

وقال مقرر خلية الازمة جواد الموسوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الاربعاء، ان " إصابات كورونا من المتوقع ان تسجل ارتفاعاً في الاسبوعين المقبلين بالتزامن مع بدء موسم الشتاء، مشدداً على أهمية ان تاخذ وزارة الصحة الحيطة والحذر

واضاف ان " البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير".

ودعا الموسوي وزارة التربية الى التريث بقراراتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج، محملاً اياها النتائج الوخيمة على قرارها الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد.

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