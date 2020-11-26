''دعا التربية للتريث''.. عضو بالازمة النيابية يحذر من ارتفاع اصابات كورونا خلال الاسبوعين المقبلين

2020/11/26 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر عضو لجنة الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، الاربعاء، من ارتفاع الاصابات بكورونا خلال الاسبوعين المقبلين، فيما دعا التربية للتريث بالدوام.

وقال الموسوي في بيان ان "الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بكورونا فايروس وعلى وزارة الصحة والجهات المعنية التهيء للسيطرة على هذه الازمة التي ستطرق الابواب بالتزامن مع بدء موسم الشتاء".واضاف الموسوي ان "البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة التي تشهد زخم كبير".فيما دعا الموسوي "وزارة التربية الى التريث بقرارتها بشان عودة الدوام في هذا الوقت الحرج محمل اياها النتائج الوخيمة على قرارها غير الصائب الذي قد يرفع هو الاخر اعداد الاصابة في البلاد".

واتخذت وزارة التربية، العديد من الإجراءات استعداداً للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 ، بهدف ضمان استمرار عملية التعليم والتعلم وبما يؤمن صحة التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية وسلامتهم.





ونقل البيان الذي أوردهُ المكتب الإعلامي ان "هناك خلية أزمة شُكلت برئاسة معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي ، تتولى عملية إدارة الازمات وإيجاد المعالجات السريعة لها ، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة ، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)".

واضاف البيان، "إذ إن المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها ..



(يوم السبت لتلاميذ الصف الأول ، ويوم الأحد للصف الثاني ، ويوم الإثنين للصف الثالث ، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع ، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيراً يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)".

وتابع، "وكذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي) ، فقد خُصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط ، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط ، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط ، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي ، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي ، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي)".

اما فيما يخص دوام المدارس الاهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضاً ، فيجب عليها الالتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية ، وأشار البيان الى ان ، دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي، وفقا للبيان.

هذا وستقوم الوزارة بتوفير (التعليم عن بُعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية ، إذ تُضاف حصص المواد التي تُدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر ، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها ، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة).

كما أكدت الوزارة في البيان تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات ، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه إعراض فيروس كورونا ، الى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة.

وختم البيان بأن ، الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل (الاحتفالات والمسابقات الرياضية) حفاظاً على سلامة أبنائنا الأعزاء لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء.

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