احباط مخطط ارهابي في موسكو

2020/11/26 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الأربعاء عن إحباطها عمليات إرهابية كانت خلية لتنظيم / داعش/ تخطط لتنفيذها في مقاطعة موسكو.وأوضح الأمن الفدرالي في بيان ان : عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.وذكر البيان أنه : تم العثور في أماكن إقامة الإسلاميين المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق"، مشيرا إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين./انتهى3

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