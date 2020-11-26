وزير الخارجية يؤكد التزام العراق بسياسة خارجية متوازنة والوقوف أمام التدخل في مسيرة صنع قراره/موسع

2020/11/26 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/اكد وزير الخارجية فؤاد حسين التزام العراق بسياسة خارجية متوازنة والوقوف أمام التدخل في مسيرة صنع القرار قراره .وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه اليوم ان , الوزير التقى ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الدوما في روسيا وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيداً بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وروسيا الاتحادية لاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ , مبينا أهمّية الدور الروسي في هذا الصدد ".ودعا وزير الخارجية روسيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الروسيّة في تطوير مختلف القطاعات الاستثمارية وبما ينعكس على مسارات الاقتصاد والتنمية ".



واستعرض الوزير خلال اللقاء , رؤية العراق في حلِّ الأزمات على مستوى المنطقة، والتزامه سياسة خارجيّة متوازنة، والوقوف أمام التدخل في شؤون العراق الداخليه، أو التدخل في مسيرة صنع القرار العراقي ,معربا عن شكره للجانب الروسي، لمواقفه الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار ".كما دعا الوزير إلى عقد اللجنة العراقية-الروسية لاجتماعاتها، مشيرا الى أن عدداً من مذكرات التفاهم تنتظر التوقيع بين الجانبين خلال انعقاد اللجنة في دورتها التاسعة ".من جانبه أشاد رئيس لجنة العلاقات بمجلس الدوما بالتزام الحكومة العراقية رؤية متوازنة تجاه أهم القضايا الحساسة في المنطقة والشرق الأوسط، ومنها القضية الفلسطينية وموقف العراق الثابت والمبدئي تجاهها".



وأكّد المسؤول الروسي أن ,حكومة روسيا تؤيد الحكومة العراقية لحماية قرارها المستقل وبدون الخضوع لسياسة الدول الاخرى"./انتهى2

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