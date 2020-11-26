ربط رواتب موظفي الإقليم ببغداد في موازنة 2021 يوقف هدر مليارات الدنانير شهريا

2020/11/26 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الكردي غالب محمد: بغداد – الصباح الجديد:أكد النائب عن حركة التغيير غالب محمد أمس الأربعاء، مضي النواب الكرد والعرب بمشروع ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية مباشرة، مشيرا الى ان هذا ان اقرار هذا المشروع يمثل الحل الوحيد للقضاء على الأرقام الفضائية الخياليةلموظفين لا يعملون لكنهم مسجلون على انهم على الملاك الرسمي.وقال محمد ...

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