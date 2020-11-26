واشنطن تلتزم الحياد في الحوارات المرتقبة بين اربيل وبغداد

2020/11/26 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومة الاقليم التفاضي يزور العاصمة خلال ايام السليمانية ـ عباس اركوازي:بينما علمت الصباح من مصادر حكومية مطلعة عن قرب زيارة وفد حكومة الاقليم التفاوضي الى بغداد، طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى الالتزام بقانون تمويل العجز المالي.ووجهت اللجنة المالية في مجلس النواب طلبا الى حكومة الاقليم تسلمت الصباح ...

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