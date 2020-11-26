المالية النيابية تحذر من تأخير الموازنة وتدعو لإرسالها الأسبوع المقبل

2020/11/26 | 00:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه حكومي بجعل مقدار العجز بحدود 25 % بغداد – وعد الشمري:دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، الحكومة إلى ارسال موازنة 2021 الأسبوع المقبل، وكشفت عن توجه بجعل العجز بحدود 25%، لكنها ذكرت أن هذه النسبة تخالف قانون الإدارة المالية، معربة عن أملها بإقرار المشروع، هذا العام، لضمان توزيع رواتب شهر كانون الثاني ...

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